Rimini Street, Inc., ein globaler Anbieter von Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und führender unabhängiger Support-Dienstleister für Oracle®- und SAP®-Produkte, kündigte heute seine Auszeichnung mit dem renommierten Stevie Award in der Kategorie Innovation in Customer Service Management, Planning Practice (Innovation im Bereich Kundendienstmanagement, Planung und Praxis) im Rahmen der 2017 Asia-Pacific Stevie Awards an. Diese Ehrung kennzeichnet dieses Jahr die 10. Auszeichnung des Unternehmens mit dem Stevie Award. Rimini Street gewann kürzlich Stevie Awards in verschiedenen Kategorien, einschließlich Most Innovative Tech Company of the Year (Innovativstes Technologieunternehmen des Jahres) der 2017 American Business AwardsSM und Customer Service Department of the Year (Kundendienstabteilung des Jahres) der 2017 Stevie Awards für Sales Customer Service (Vertrieb und Kundendienst).

Erneute Würdigung der weltweiten Spitzenleistung im Bereich Kundendienst

Der Stevie Award würdigt die Leistungen von Rimini Streets Abteilung für globalen Support für ausgezeichneten Kundendienst und Innovation aufgrund der Bereitstellung seines hochwertigen unabhängigen Support-Modells für Kunden, die Oracle- und SAP-Unternehmenssoftware nutzen. Das Modell des Unternehmens bezieht umfassendere Support-Dienste ein, die im Rahmen einer standardmäßigen Herstellerwartung nicht angeboten werden, einschließlich Support für Anpassungen, Interoperabilität und Leistungsoptimierung, sowie Zugang zu einem ausgewiesenen, dedizierten Primary Support Engineer (PSE) mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung und eine garantierte Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Fälle (P1), was alles zum halben Preis der ursprünglichen Wartungskosten des Herstellers geboten wird.

Kunde von Rimini Street gewinnt nach Wechsel zu unabhängigem Support auch eine Auszeichnung

Organisationen, die zu einem unabhängigen Support gewechselt haben und von der besseren betrieblichen Effizienz und Flexibilität profitieren, die das äußerst reaktionsschnelle Support-Modell bietet, können diese beachtlichen Ersparnisse nun neu in ihr Geschäft investieren, um strategischere Initiativen zu fördern, die zu Wachstum und einem Wettbewerbsvorteil beitragen. Ein solches Beispiel für eine Organisation, die die durch einen Wechsel zu Rimini Street erwirtschafteten Ersparnisse sinnvoll eingesetzt hat, ist Kumagai Gumi in Japan.

Kumagai Gumi, einer der größten und renommiertesten Unternehmer in Japan, wechselte zu Rimini Street und senkte seine IT-Kosten, die mit einem Upgrade seiner ERP-Software verbunden waren, sofort um 100 Millionen Yen. Das Unternehmen konnte seine Betriebs- und Wartungskosten um 40 Millionen Yen jährlich senken, während gleichzeitig ein reaktionsschnellerer Support erfahren wurde. So war das Unternehmen in der Lage, diese Ersparnisse im Budget zugunsten neuer Projekte umzuverteilen, einschließlich der Einrichtung von 800 iPads zur unternehmensweiten Verbesserung betrieblicher Abläufe. Dadurch erhielt Kumagai Gumi den IT Special Award zu Beginn dieses Jahres, der vom Japan Institute of Information Technology verliehen wird.

"Es ist uns eine Ehre, ein Preisträger der herausragenden Asia-Pacific Stevie Awards zu sein", kommentierte Andrew Powell, Managing Director, Asia Pacific, Rimini Street. "Diese Auszeichnung festigt weiterhin Rimini Streets Führungsposition für Kundendienst sowie unsere Fähigkeit, Organisationen, die wir unterstützen, zu Innovation zu verhelfen. Rimini Street geht es nicht nur um die Kosteneinsparungen, die wir unseren Kunden ermöglichen können, sondern um den Wert, den wir Kunden durch außerordentlichen Support für ihre Systeme verschaffen können und um das, was jeder Kunde mit der Neuinvestition der gesparten Gelder erreichen kann insbesondere hinsichtlich Wachstumsförderung."

Die Asia-Pacific Stevie Awards standen Organisationen in den 22 Nationen der Region Asien-Pazifik offen und konzentrierten sich auf die Auszeichnung von Innovation in Unternehmen. Die Richterjury bestand aus über 50 Führungskräften aus aller Welt, die für über 700 Nominierungen, die von Organisationen aus der Region eingereicht wurden, als Richter dienten.

Die Preisverleihung fand am 2. Juni im Hilton Hotel in Tokio, Japan, statt.

