BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Wirtschaftslage in Deutschland positiv beurteilt. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Aufschwung im zweiten Quartal fort", konstatierte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht in Berlin. Die Industrie habe ihre Erzeugung den vierten Monat in Folge ausgeweitet, die Erzeugung im Baugewerbe halte ihr Niveau nach deutlichen Zuwächsen in den Vormonaten, und das Geschäftsklima in der Wirtschaft befinde sich "auf Rekordniveau", hob das Ministerium hervor.

Der Beschäftigungsaufbau setze sich dynamisch fort, hieß es aus dem Haus von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zudem zur Erklärung. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen würden neue Stellen geschaffen, und die Frühindikatoren deuteten weiter auf eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften hin. "Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit dürfte den Frühindikatoren zufolge in den nächsten drei Monaten weiter leicht zurückgehen," sagte das Ministerium voraus.

Angesichts der weiter zurückgehenden Arbeitslosigkeit verlaufe die Reallohnentwicklung vergleichsweise schwach und die Zahl der atypisch Beschäftigten bleibe hoch, stellten die Konjunkturexperten aber auch fest.

Nachfrageseitig wird die wirtschaftliche Dynamik nach ihrer Analyse "zuletzt vor allem von den Investitionen getragen, aber auch die privaten und staatlichen Konsumausgaben stützen weiterhin das Wachstum der deutschen Wirtschaft". Die leichte weltwirtschaftliche Belebung unterstütze die Exportentwicklung und liefere bei schwächer zunehmenden Importen zusätzliche Wachstumsimpulse. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben nähmen auch real spürbar weiter zu, so der Bericht weiter.

