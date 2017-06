Eine Schokoladenfabrik in Neuseeland soll nach 150 Jahren schließen. Doch es gibt noch eine Chance. Wie wäre es, wenn statt eines Konzerns ganz viele Menschen ein bisschen Schokoladenfabrik-Besitzer würden?

Was ein "Pineapple Lump" ist, weiß in Neuseeland jedes Kind: Schoko-Bonbons mit einer zäh-süßen Füllung mit Ananasgeschmack. Die Dinger, verpackt in einer grellgelben Tüte und durchaus mit Plombenzieher-Qualitäten, sind auf der anderen Seite der Erdkugel ein Klassiker. Nun allerdings will der Süßwarenriese Cadbury die Schokoladenfabrik in Dunedin schließen, wo die "Pineapple Lumps" seit den 1950er-Jahren hergestellt werden. Die Aufregung ist groß.

Abgesehen von den "Ananas-Klumpen" - so die wörtliche Übersetzung - werden in der Stadt mit 120.000 Einwohnern auf Neuseelands Südinsel auch noch andere typische neuseeländische Süßigkeiten produziert: "Buzz Bars" und "Pinky Bars", beides Karamellriegel, oder "Jaffas", kleine orangefarbene Schokobonbons. Die gesamte Produktion soll nach dem Willen des US-Mutterkonzerns Mondelez (ehemals: Kraft) nach Australien verlagert werden.

Auf dem Spiel stehen 350 Arbeitsplätze - und vor allem eine 150-jährige Tradition. Als die Pläne im Februar bekannt wurden, gab es sofort heftige Proteste: eine Unterschriftensammlung, Kundgebungen, auch Boykott-Aufrufe gegen alle Cadbury-Produkte. Man kennt das. Gut gemeint, aber bis dahin nichts Besonderes.

