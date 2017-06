Baden-Baden (ots) - Mit einem grandiosen 7:0 ging am Samstag das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino zu Ende und der Kader für den diesjährigen Confed Cup konnte zeigen, dass er für den Konföderationen-Pokal in Russland mehr als bereit ist. Für alle Fans des Kaders, von dem einige Spieler zum ersten Mal überhaupt für die Nationalelf antraten, gibt es nun ein Highlight direkt aus dem Match in Nürnberg: Unter www.unitedcharity.de werden die getragenen Aufwärmshirts aller Spieler für den guten Zweck versteigert. Und nicht nur das: Oben drauf gibt's zu jedem Aufwärmshirt ein persönlich signiertes Trikot des jeweiligen Stars.



Es handelt sich hierbei nicht um irgendwelche Aufwärmshirts und Trikots: Während die Aufwärmshirts eigens für die WM-Qualifikation entworfen wurden, sind die Trikots für den Confed Cup bestimmt. Wer sich diese Besonderheiten der Torschützen Brandt, Younes, Wagner, Draxler, Mustafi und ihrer Teamkollegen sichert, tut gleichzeitig Gutes für den sportlichen Nachwuchs: Der Erlös der Auktionen unter www.unitedcharity.de/Specials/Lieblingstrikot fließt ohne Abzüge an die Deutsche Sporthilfe, die rund 3.800 Hoffnungsträger aus den verschiedensten Sportarten fördert.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,7 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



