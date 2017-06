-------------------------------------------------------------- JETZT BEWERBEN http://ots.de/GhE1R --------------------------------------------------------------



Der PR-Bild Award 2017 kommt in die heiße Phase: Noch bis zum 22. Juni können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen für den renommierten Branchenpreis bewerben. Hunderte Fotos haben die dpa-Tochter news aktuell bereits erreicht. Der PR-Bild Award wird in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal vergeben.



"Mein Aufruf geht an alle Unternehmen, Organisationen und Agenturen: Machen Sie mit bei unserem PR-Bild Award! Wir geben Ihren Bildern die Bühne, die sie verdienen. Hier können Sie zeigen, wie kreativ und innovativ Ihre Bild-PR ist", appelliert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell, an die Kommunikationsprofis. "Unser Preis würdigt die hervorragenden Arbeiten der PR-Branche und zeigt, wie leistungsstark die PR-Fotografie inzwischen ist."



news aktuell vergibt den Award seit 2006, um damit den Stellenwert der PR-Fotografie in der Kommunikationsarbeit zu stärken. Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (unter www.pr-bild-award.de). Alle Teilnehmer können beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR verwendet worden sein.



Kategorien 2017:



- Porträt - NGO-Foto - Social Media-Foto - Stories & Kampagnen - Lifestyle - Reisen



Das ist die Jury 2017:



- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" - Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public Relations - Susanne Dopp, Account Manager bei KPRN network - Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York - Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt - Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH - Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist - Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW - Harald Schneider, Leiter Bildredaktion APA - Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPR Media Relations - Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell - Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin - Ferdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, Telefónica - Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt



