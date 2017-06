Paris - Nach einer Abkühlung im April zog der ETF-Markt im Mai wieder an, so die Experten von Lyxor Asset Management.Die Nettomittelzuflüsse hätten sich im Verlauf des Monats auf 9,5 Milliarden Euro summiert, was vergleichbar mit dem ersten Monat des Jahres sei. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Jahresende 2016 um 12 Prozent auf nun 579 Milliarden Euro gestiegen, inklusive eines positiven Markteinflusses von 3 Prozent. Europäische sowie Aktien der Schwellenländer hätten von einem zunehmend risikofreundlicheren Umfeld profitiert.

