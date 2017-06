Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:40 Uhr wurde der DAX mit rund 12.765 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,59 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Lufthansa, von Heidelbergcement und von Infineon. Die Aktien von Beiersdorf, Eon und der Deutschen Telekom rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Zuvor hatte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitgeteilt, dass der Index über die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren von 20,6 Zählern im Mai auf 18,6 Punkte im Juni gesunken ist. Marktbeobachter hatten dagegen mit einem Anstieg gerechnet.