In Kooperation mit dem Penguin Verlag erscheint heute das STERN-Buch "Die Diagnose" von Dr. med. Anika Geisler (Herausgeberin). Das Taschenbuch mit dem Untertitel "Wenn Ärzte zu Detektiven werden - rätselhafte Krankheiten und ihre Ursachen" versammelt 80 Fälle aus der gleichnamigen STERN-Rubrik. Seit 2013 schreiben dort Mediziner aus Deutschland und der ganzen Welt Woche für Woche, wie sie für unklare Beschwerden erstaunliche, skurrile und manchmal unglaubliche Erklärungen fanden. Die Schicksale, von denen die Ärzte erzählen, bilden einen reizvollen Kontrast zu der allgemein bekannten Routine in Praxen und Krankenhäusern. Sie zeigen: Nichts ist so spannend wie die Wirklichkeit.



Die Herausgeberin Dr. med. Anika Geisler wurde in München geboren und studierte an der Berliner Charité Medizin. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der Hamburger Henri-Nannen-Schule. Seit 2000 arbeitet Anika Geisler als Medizinredakteurin und Reporterin beim Hamburger Magazin STERN, für das sie auch als Ressortleiterin tätig war. Seit 2013 betreut sie die Rubrik "Die Diagnose", in der Ärzte ihre außergewöhnlichsten Krankengeschichten schildern. Für das Buch hat sie die besten Fälle aus dem STERN ausgewählt.



"Die Diagnose. Wenn Ärzte zu Detektiven werden - rätselhafte Krankheiten und ihre Ursachen" von Dr. med. Anika Geisler (Herausgeberin). 256 Seiten, ISBN 978-3-328-10165-9, Penguin Verlag. Ab 13. Juni 2017 im Handel, zum Ladenpreis von 10,00 Euro.



