Hamburg (ots) - Ab sofort präsentiert sich DELINERO in neuem Design, mit einem überarbeiteten Sortiment und neuen Shop-Inhalten. Nach einem Relaunch zeigt sich der führende Onlineshop für Premium-Lebensmittel aus ganz Europa großzügiger, aufgeräumter und moderner und schafft für seine Kunden eine inspirierende Einkaufswelt auf allen Plattformen.



Der neue Claim "Entdecke Genuss" verdeutlicht, wofür das Unternehmen steht: Unter www.delinero.de kann man die Genusswelt Europas entdecken, ein außergewöhnliches Geschenk finden und sich selbst mit besonderen Food-Produkten verwöhnen.



Mit Fokus auf Qualität und Exklusivität hat DELINERO sein Sortiment aufgeräumt und bietet aktuell rund 3.000 Produkte. Das Angebot umfasst u.a. Öle und Gewürze, Pasta und Reis, Kaffee, Spirituosen, Liköre und Wein, Schokolade und Gebäck, aber auch Fleisch, Fisch oder Käse. Die Produkte kommen von kleinen Herstellern und Manufakturbetrieben in Europa.



Um seine Kunden neben dem Einkauf zusätzlich zu inspirieren, hat DELINERO neue Inhalte in den Onlineshop integriert: Rezepte, Videos, Reportagen und Food-Guides bieten einen weiteren Mehrwert für die Besucher und laden zum Wiederkommen ein. Die Produkte von DELINERO werden durch besondere Inszenierungen, eine emotionale Bildsprache und Hintergrundgeschichten erlebbar gemacht.



Daniel Olesen-Fett, Geschäftsführer DELINERO: "Wir haben in den letzten Monaten intensiv an unserem Auftritt, unserem Angebot und unseren Prozessen gearbeitet, um unsere führende Stellung als Online-Shop für einzigartige Genuss-Lebensmittel zu festigen. Jetzt bieten wir unseren Kunden ein komplett neues Einkaufserlebnis."



Über DELINERO



DELINERO wurde vor fünf Jahren in Hamburg gegründet und ist heute der führende Onlineshop für Premium-Lebensmittel aus ganz Europa. Seit Sommer 2015 gehört das Unternehmen zu 100 Prozent zur Gruner + Jahr GmbH & Co KG. www.delinero.de bietet neben exklusiven Lebensmitteln europäischer Hersteller auch kulinarische Food-Boxen im monatlichen Abonnement an.



