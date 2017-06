Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten erholen sich die Kurse am Dienstagmittag etwas. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 12.763 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent zu. Der TecDAX erholt sich um 1,1 Prozent. Der Verkaufsdruck in den USA hat zum Wochenstart nachgelassen, das stützt die Stimmung auch in Europa etwas. "Die Hauptverlierer von gestern erholen sich heute am stärksten", sagt ein Marktteilnehmer.

Als Anzeichen dafür, dass ein langfristiger Boden gefunden worden sei, dürfe dies aber nicht gesehen werden: "Dafür war das Volumen beim Abverkauf gestern zu hoch". Einer der stärksten Gewinner am Dienstag sind Bet-at-Home, die 5,5 Prozent zulegen, am Vortag aber über 8 Prozent eingebrochen waren. Für Hypoport und Heidelberger Druck geht es um etwa 4 Prozent nach oben. Im TecDAX springen Aixtron um 6 Prozent, Dialog Semiconductor und RIB Software je etwa 3 Prozent nach oben. Im DAX legen Infineon 2,2 Prozent zu.

In den USA tendierte der marktbreite S&P-500-Index bereits seitwärts, ebenso die Anleihe- und Devisenmärkte. Die Verluste an der Nasdaq hielten sich mit Abgaben von 0,5 Prozent derweil in Grenzen. "Der Schreck vom Freitag hat nachgelassen. Allerdings ist jetzt zu beobachten, dass alle bestehenden Positionen und Aktienbewertungen neu hinterfragt werden", sagt ein Händler.

Im Handel stellt man sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwoch weiterhin auf ein eher zurückhaltendes Geschäft ein. Im Konsens wird erwartet, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Die Erwartung steigender Zinsen war einer der Auslöser des Ausverkaufs bei Technologiewerten am Freitag gewesen.

Kaum für Bewegung sorgt der ZEW-Konjunkturindex. Zwar habe der Erwartungssaldo unerwartet nachgegeben, das Niveau sei aber weiterhin mit solidem Wachstum vereinbar. "Die Stimmung unter den Finanzexperten ist weiterhin gut", heißt es.

Lufthansa weiter im Steilflug

Daneben machen Analysten mit ihren Umstufungen die Kurse. "Eigentlich spiegelt das nur die Orientierungs- oder Ideenlosigkeit am Markt wider, wenn sich Aktien nur auf Empfehlungen hin bewegen", sagt ein Händler. Besonders kräftig schießen Salzgitter nach einer Kaufempfehlung durch Metzler mit 5,1 Prozent nach oben und springen an die MDAX-Spitze.

Auch die Zweitplatzierten, Leoni, legen mit einem Plus von 3,3 Prozent deutlich zu - dank eines erhöhten Kursziels durch Berenberg. Im DAX wiederholt sich dieses Bild: Tagesgewinner Lufthansa gewinnen 3,1 Prozent, nach einer Hochstufung durch Credit Suisse. Auf Platz zwei liegen Heidelbergcement mit 2,6 Prozent Plus nach Anschlusskäufen aufgrund der Kaufempfehlung von Bank of America-Merrill Lynch am Vortag.

Bayer mit Gerichtserfolg in den USA

Positiv für Bayer werten Händler einen erneuten Gerichtserfolg in den USA wegen Xarelto. Bayer habe zusammen mit dem Vertriebspartner Johnson & Johnson einen zweiten Sieg erringen können. Das US-Gericht sah keinen Zusammenhang zwischen dem Blutverdünner und dem Tod einer Patientin. "Auch wenn es noch etliche tausend US-Klagen gibt, ist das positiv, da sich das US-Recht auf Präzedenzfälle stützt", sagt ein Analyst. Jedes positive Urteil könne daher als Vorlage für die nächste Verhandlung dienen. Bayer steigen 1,2 Prozent.

Genau verfolgt werden dürfte am Nachmittag die Anhörung von US-Justizminister Jeff Sessions zur Russland-Affäre vor dem US-Senat. "Angesichts der Berichte über Comeys jüngste Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats ist es wichtig, dass ich die Gelegenheit habe, mich zu der Angelegenheit zu äußern", erklärte Sessions. Comey hatte vor dem US-Senat US-Präsident Donald Trump der Lüge bezichtigt, wenngleich er ihm keine direkte Behinderung der Justiz vorwarf.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.560,87 0,48 16,92 8,22 Stoxx-50 3.195,10 0,41 13,17 6,13 DAX 12.766,69 0,60 76,25 11,20 MDAX 25.297,57 0,60 149,65 14,01 TecDAX 2.271,41 1,09 24,57 25,37 SDAX 11.127,54 0,78 86,08 16,89 FTSE 7.520,52 0,12 8,65 5,29 CAC 5.264,87 0,46 24,28 8,28 Bund-Future 164,83% -0,29 1,25 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:02 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1212 +0,17% 1,1193 1,1202 +6,6% EUR/JPY 123,43 +0,23% 123,14 123,05 +0,4% EUR/CHF 1,0848 -0,01% 1,0849 1,0853 +1,3% EUR/GBP 0,8820 -21,99% 1,1307 1,1311 +3,5% USD/JPY 110,10 +0,07% 110,02 109,85 -5,8% GBP/USD 1,2711 +0,43% 1,2657 1,2676 +3,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,19 46,08 +0,2% 0,11 -18,6% Brent/ICE 48,44 48,29 +0,3% 0,15 -17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,60 1.264,98 -0,2% -2,38 +9,7% Silber (Spot) 16,85 16,82 +0,2% +0,03 +5,8% Platin (Spot) 940,50 942,50 -0,2% -2,00 +4,1% Kupfer-Future 2,60 2,62 -0,8% -0,02 +3,1% ===

