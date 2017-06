Liebe Leser,

Barrick Gold teilte mit: Man habe 25% am "Cerro Casale project" an Goldcorp Inc. verkauft. Was hat es damit auf sich? Ich habe dazu in den Quartalszahlen-Bericht (Q1 2017) von Barrick Gold geschaut. Da fand sich auf S. 5 der Hinweis, dass es sich bei besagtem "Cerro Casale project" um sehr hohe Gold- und Kupfer-Vorkommen in Chile handelt - allerdings um ein noch unentwickeltes Projekt. Zuvor gehörten Barrick Gold 75% an dem Projekt. Das bedeutete: Barrick ... (Peter Niedermeyer)

