Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Autorin Maryam Sachs (55) hat wieder geheiratet. Das berichtet GALA diese Woche (Ausgabe 25/17, ab morgen im Handel). Die Trauung mit dem international renommierten Schweizer Architekten Roger Diener fand bereits am 20. Mai in Rom statt. "Wenn man sich liebt und weiß, dass man zusammenbleiben will, ist das ein natürlicher Schritt", so Maryam Sachs zu GALA.



Zuvor war sie fast 30 Jahre lang mit Rolf Sachs verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder und trennte sich Anfang 2015. Rolf Sachs ist heute mit Mafalda Prinzessin von Hessen liiert.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de