Ismaning (ots) - HSE24 setzt seinen Wachstumskurs weiter fort: Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Unternehmensgruppe einen Netto-Umsatz von 754 Millionen Euro - eine Steigerung von sechs Prozent im Vorjahresvergleich. Mit zweistelligen Zuwachsraten im Vergleich zum Vorjahr wachsen die Tochterunternehmen in Russland und in Italien weiterhin dynamisch. Auch beim operativen Ergebnis (EBITDA) legte das Homeshopping-Unternehmen deutlich zu. Aktuell verzeichnet die HSE24 Group zwei Millionen aktive Kunden und damit fünf Prozent mehr als im letzten Jahr.



Zentraler Wachstumsmotor E-Commerce



Dank konsequenter Omnichannel-Strategie konnten hohe Zuwachsraten in den einzelnen Vertriebskanälen im deutschsprachigen Markt verzeichnet werden. Der zentrale Wachstumsbeitrag kam 2016 aus dem Bereich E-Commerce: Mit einem Umsatz von 164 Millionen Euro erzielte der Vertriebsweg in DACH zweistellige Zuwachsraten und damit über ein Viertel des Gesamtumsatzes. 36 Prozent der E-Commerce-Umsätze wurden über mobile Applikationen sowie über die mobile Website generiert. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent zum Vorjahr. 59 Prozent aller Neukunden werden online gewonnen, 39 Prozent davon kommen über mobile Endgeräte. Insgesamt kaufen 37 Prozent der HSE24 Kunden über die Online-Kanäle des Homeshopping-Unternehmens ein. Auch das TV-Geschäft ist weiterhin stark. Alle drei Sendermarken konnten ihre positive Entwicklung aus den Vorjahren fortsetzen.



"Wir bieten unseren Kunden kanalübergreifende und inspirierende Einkaufserlebnisse, die auch in puncto Service überzeugen. Über die konsequente Vernetzung unserer Vertriebskanäle haben wir unsere führende Position weiter ausgebaut und neue Kundengruppen erschlossen", sagt Sonja Piller, CEO HSE24. "Der Ausbau unserer Omnichannel-Aktivitäten sowie die Nutzung interaktiver Bestellmöglichkeiten und die Einbindung moderner Technologien und Plattformen spielen in unserer Wachstumsstrategie eine zentrale Rolle."



Mode, Schmuck und Beauty treiben Umsatz



Das Angebot von HSE24 umfasst jährlich mehr als 20.000 Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Beauty & Wellness sowie Home & Living - die meisten davon exklusiv. Dank erfolgreicher Sortimentspolitik konnte das Unternehmen die Wachstumskurve in den einzelnen Segmenten auch 2016 fortschreiben. Als Wachstumsmotoren erwiesen sich dabei die Bereiche Mode, Schmuck und Beauty, die am meisten von den Kunden nachgefragt wurden. Zur Erschließung neuer Zielgruppen, aber auch zur noch gezielteren Ansprache bestehender Kundensegmente, hat HSE24 Anfang des Jahres die Kollektion BRIAN BY BRIAN RENNIE mit großem Erfolg gelauncht. Die Kreationen des internationalen Star-Designers Brian Rennie setzen auf das Konzept "affordable luxury" und bieten hochwertige Mode zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Erfolgreiche Kooperation: "Die Höhle der Löwen"-Investments bei HSE24



Große Aufmerksamkeit erzielte HSE24 mit den Investments von Judith Williams aus der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Die HSE24 Expertin ist binnen zehn Jahren zu einer der erfolgreichsten TV-Unternehmerinnen in Europa aufgestiegen und sitzt seit 2014 in der Jury der Gründer-Show. HSE24 vertreibt auch die dort abgeschlossenen Deals kanalübergreifend mit großem Erfolg. Zu ihren erfolgreichsten Invests zählten beispielsweise der Popcornloop, die Anti-Karies Lutschpastille penta-sense sowie das Augsburger Start-Up "LittleLunch", dessen Bio-Suppen seit Verkaufsstart bereits mehr als 500.000 Mal bei HSE24 verkauft wurden.



HSE24 Group



Die HSE24 Group ist ein internationales und multimediales Homeshopping-Unternehmen. Mit seinen exklusiven und vielfältigen Produkten bietet der Omnichannel-Retailer seinen Kunden rund um die Uhr ein emotionales Einkaufserlebnis. Das inspirierende Lifestyle-Angebot umfasst Mode, Schmuck, Kosmetik, Wohnen & Ambiente und vieles mehr. In Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert sich die HSE24 Group mit den Sender-Marken HSE24, HSE24 Extra und HSE24 Trend, in Italien mit HSE24 und in Russland mit Shopping Live. Durch die konsequente Vernetzung der interaktiven Plattformen TV, Online und Mobile ist die HSE24 Group der Innovationstreiber für modernes Homeshopping. Das Geschäftsjahr 2016 hat die HSE24 Group mit einem Nettoumsatz von 754 Millionen Euro und einer Gewinnsteigerung abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter, mehr als 3.000 Beschäftigte sind bei Call Center- und Logistik-Partnern tätig. Seit seiner Gründung 1995 befindet sich HSE24 auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und ist seit 2012 mehrheitlich im Besitz von Providence Equity Partners. Weitere Gesellschafter sind Ardian und das HSE24 Management.



