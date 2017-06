Berlin (ots) -



Am 24. Juni 2017 lädt die BSP Business School Berlin alle Studieninteressierten sowie deren Angehörige von 10 bis 15 Uhr zum Offenen Campustag in die Siemens Villa Berlin ein. Professoren, Mitarbeiter und Studierende gewähren den Besuchern Einblicke in das Campusleben und stellen das vielfältige Studienangebot der Hochschule für Management vor. Eine Besonderheit an diesem Campustag ist die Präsentation der aktuellen Projekte und Kollektionen des in Deutschland einzigartigen Bachelorstudiengangs Modemarketing in den historischen Bibliotheksräumen der Siemens Villa.



Der Bachelorstudiengang Modemarketing ist der erste und einzige Studiengang im deutschsprachigen Raum, der diese besondere Ausrichtung von Marketing auf den Schwerpunkt Mode anbietet. In der Modebranche nimmt das Marketing einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Wer erfolgreich in der Branche tätig sein möchte, benötigt umfassende Kenntnisse in allen Bereichen der Mode: Design, Produktion, Kommunikation und Handel. Studierende des Bachelorstudiengangs Modemarketing an der BSP lernen die Modebranche von Grund auf kennen und verknüpfen schon während ihres Studiums Theorie und Praxis. Ziel ist es, den Studierenden eine höchstmögliche Kompetenz für die verschiedenen Praxisfelder des Bereichs Modemarketing zu vermitteln. Der Bezug zur praktischen Arbeit wird daher an der BSP großgeschrieben. Ein fünfmonatiges Projektstudium und umfassende Praxisprojekte mit externen Kooperationspartnern aus der internationalen Branche sind fest in den Studienablauf integriert.



Ein besonderer Höhepunkt für die Studierenden des Bachelorstudiengangs Modemarketing war die Konzeption und Vermarktung ihres eigenen Modelabels mit dem Namen b.a.r.e. im Frühjahr 2017. Die eigens dafür entworfene Kollektion wurde im Januar 2017 in einem Pop Up Store im Rahmen der Berlin Fashion Week einem breiten Publikum präsentiert. Der Label Launch war so erfolgreich, dass das Projekt mit einer neuen Kollektion in die zweite Runde startet, welche zur Berlin Fashion Week im Juli 2017 vorgestellt wird.



Dieses und weitere Projekte werden Studieninteressierten und Besuchern am 24. Juni 2017 von 10 bis 15 Uhr in der Siemens Villa Berlin von Studierenden und Professoren im Detail präsentiert. Mit diesem Modemarketing-Special und dem regulären vielfältigen Programm aus Campusführungen, Vorträgen und einem umfangreichen Beratungsangebot zum Studienangebot der BSP, den Zulassungsvoraussetzungen sowie dem Bewerbungsprozess, wird der Offene Campustag am 24. Juni 2017 in der Siemens Villa in Berlin-Steglitz zu einem besonderen Ausflugstipp für alle Interessierten.



Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in der historischen Siemens Villa in Berlin-Steglitz und mit einem Campus in der Hamburger Hafencity. Das Leitbild des 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründeten Familienunternehmens "Business Class studieren" steht eine Qualitäts- und Serviceorientierung, ein hohes Maß an aktivierendem Unterricht und für eine individuelle Unterstützung auf dem Weg in das Berufsleben. Aktuell umfasst das Studienangebot der BSP jeweils sechs Bachelor- und Masterstudiengänge. Den Studierenden der BSP wird ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Managementstudium geboten, mit dem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind an der BSP ebenso selbstverständlich wie eine internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen.



