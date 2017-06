Lauf a. d. Pegnitz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



THOMAS SABO stellt die neue Uhrenkollektion vor und verbindet stilvolle Ästhetik und einzigartiges Design. Als Highlights überraschen neue Modelle für Damen aus den Serien Spirit und Karma: Die neue roségoldfarbene Karma Uhr, ein eleganter Damenzeitmesser, zeugt mit trendigem, bordeauxrotem Zifferblatt von der ausdrucksstarken THOMAS SABO Designsprache. Weiße Perlmuttzifferblätter ergänzen die Uhrenneuheiten der Spirit Serie und veredeln den Look.



Die neuen Herrenuhren der Serien Rebel Spirit und Rebel with Karma sind mehr als nur Zeitmesser, denn gleich einem Schmuckstück spiegelt jedes Modell auch die Persönlichkeit des Trägers wider. Die neuen Rebel with Karma Modelle zeigen sportiv-edle, mattschwarze Edelstahlarmbänder mit schwarz glänzenden Einlagen zur Ergänzung der bisherigen Lederarmband-Modelle. Ikonische Designcodes sind das Markenzeichen von THOMAS SABO und die neuen Rebel with Karma Uhren sind ein meisterlicher Ausdruck dieser Kunstfertigkeit: Die expressiven Statement-Uhren überzeugen mit einer Krone auf 9 Uhr, dem beliebten Skull- oder Dragon-Bead entlehnt, während das schwarze guillochierte Zifferblatt mit Totenkopfsymbol das runde Gehäuse elegant in Szene setzt und zum stilvollen Begleiter macht.



THOMAS SABO Uhren - Experiencing special moments.



Bildmaterial steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter http://ots.de/blr6O



www.thomassabo.com



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



OTS: THOMAS SABO GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78321 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78321.rss2



Pressekontakt: Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR Tel: +49912397150-0 Mail: press@thomassabo.com