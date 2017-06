Die Xbox One X ist eine technisch grundlegend überarbeitete Version der älteren Modellen Xbox One und Xbox One S. Vor allem die neue Möglichkeit echtes 4K zu nutzen, also eine besonders hohe Auflösung, soll technisch verliebte Gamer und PC-Spieler anlocken. Die bisherigen Spiele und das Zubehör der beiden älteren Modelle soll nach wie vor benutzbar sein und auf der neuen Konsole sogar noch besser laufen. Mit einem Preis von vorrausichtlich EUR 499 liegt die Xbox One X jedoch rund EUR 100 über der PlayStation Pro und weit über dem EUR 200 Marktpreis der Xbox One S. Ob dieser Preis gerechtfertigt ist und ob Gamer bereit sind für die verbesserte Technik mehr zu zahlen, bleibt abzuwarten und wird sich nach dem Verkaufsstart am 7. November...

