Die Wall Street dürfte am Dienstag zum Start leichte Gewinne verbuchen, nachdem zwei Tage in Folge die Technologiewerte unter Druck gestanden haben. Vor allem am Freitag hatte es einen Absturz in dem Sektor gegeben, nachdem eine Studie von Goldman Sachs wegen der hohen Bewertungen gewarnt hatte und auch andere Analysehäuser mit kritischen Aussagen aufgefallen waren. An der Spitze der Erholung am Dienstag dürften die an den vergangenen Sitzungstagen besonders gebeutelten Halbleiterwerte stehen. In Europa liegt der Sektor 1,2 Prozent im Plus. "Die Bewertungen sind definitiv hoch, aber in diesem Jahr ist noch jeder Rückgang sofort zu Käufen genutzt worden", sagt CEO Tom Manning von F.L. Putnam Investment Management. Es falle schwer zu glauben, dass es dieses Mal anders sei.

Auffallend an dem Ausverkauf war überdies, dass die Anleger nicht gänzlich aus Aktien gegangen sind, sondern in andere Sektoren umschichtet hatten - besonders in solche, die in diesem Jahr nicht besonders beliebt waren, wie Energiewerte.

Mit Kursverlusten könnte die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co auf die Nachricht reagieren, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. Merck hat die Rekrutierung von Patienten für die Erprobung des Medikaments Keytruda zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer Form des Blutkrebses, vorübergehend gestoppt, um herauszufinden, warum einige Patienten, denen Keytruda verabreicht wurde, starben. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Ebenfalls unter Druck stehen könnten Science Applications International Corporation. Das Rüstungsunternehmen hat mit seinem Umsatz und den Margen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die Aktie war im nachbörslichen Geschäft um 10 Prozent eingebrochen.

Der Kurs der Kinokette Imax dürfte dagegen zulegen, nachdem das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt hat. Diese sollen mit dem Abbau von 14 Prozent der Arbeitsplätze weltweit erreicht werden. Überdies plant Imax einen neuerlichen Aktienrückkauf im Volumen von 200 Millionen Dollar.

June 13, 2017 06:26 ET (10:26 GMT)

