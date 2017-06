Bonn (ots) - Die Deutschen planen, wieder mehr Geld für ihren Urlaub auszugeben - das geht aus den Ergebnissen einer aktuellen norisbank-Umfrage hervor. Ein Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit den Umfragezahlen aus den Vorjahren ergibt: Die Ausgaben pro Person für den Haupturlaub sind weiter gestiegen, die Reisekasse ist bei vielen wieder besser gefüllt.



Reisen erweitert den Horizont und trägt zur Entspannung bei, auch im Nachhinein noch, wenn einen der Arbeitsalltag schon längst wieder im Griff hat. Viele freuen sich deshalb schon Monate im Voraus auf den nächsten Urlaub. Der Prozentsatz der Reisewilligen ist entsprechend im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegen: Der aktuellen norisbank-Umfrage zufolge planen fast 60 Prozent der Deutschen in diesem Sommer eine Urlaubsreise anzutreten. Im Jahr 2016 waren es lediglich 49 Prozent.



Mehr Urlaubsbudget als im Vorjahr



Für ihren Urlaub steht den Deutschen auch wieder mehr Geld zur Verfügung. Die norisbank-Umfrage zeigt: Im Vergleich zum Vorjahr schätzen die Befragten ihr Urlaubsbudget für 2017 deutlich höher ein. Über ein Drittel der Deutschen (33,1 Prozent) hat demnach mehr Geld fürs Reisen zur Verfügung als noch 2016. Damals gaben nur 18 Prozent der Befragten an, mehr Geld für den Urlaub ausgeben zu können als 2015.



Und tatsächlich haben die Deutschen in diesem Jahr nicht nur gefühlt mehr Budget für den Urlaub. Sie planen auch konkret, mehr Geld für ihre Reise auszugeben: So investiert 2017 z. B. ein Drei-Personen-Haushalt durchschnittlich etwa 3.400 Euro in den Urlaub. Noch vor zwei Jahren hatten die Befragten angegeben, im Schnitt lediglich rund 3.000 Euro zu investieren, also ca. zwölf Prozent weniger.



Nur noch 21,9 Prozent der in diesem Jahr von der norisbank Befragten erklärten, 2017 weniger Geld zum Reisen zur Verfügung zu haben als im Vorjahr, während es 2016 im Vergleich noch 33 Prozent waren. Die Zahl derjenigen, die ganz auf Urlaub verzichten und zuhause bleiben, ist von 24 Prozent im Vorjahr auf 15,1 Prozent in 2017 gefallen. Nur noch rund ein Drittel von ihnen gibt als Grund an, nicht über ausreichend Geld zu verfügen.



Dabei ist die Bereitschaft der Deutschen, für den Urlaub einen Kredit aufzunehmen, weiter gestiegen: 44,9 Prozent würden für ihre persönliche Traumreise einen Kredit aufnehmen (2016: 43 Prozent), davon die meisten Befragten für eine Welt- oder Fernreise (26,7 Prozent).



Über die Umfrage



Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht zum Thema "Urlaub" befragt. Die Online-Befragung wurde im Mai 2017 durchgeführt.



