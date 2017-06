FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung der Aktien des Stahlkochers Salzgitter hat am Dienstag nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler wieder Fahrt aufgenommen. Die Papiere stiegen bis auf 35,50 Euro. Mehr hatten sie zuletzt Mitte März gekostet. Gegen Mittag führten sie den Index der mittelgroßen Werten MDax noch mit einem Plus von 5,84 Prozent auf 35,185 Euro an.

Der ab sofort für die Bewertung der Papiere zuständige Metzler-Analyst David Varga sieht den Stahlkocher vor glänzenden Zeiten. Er stufte die Anteilsscheine mit "Kaufen" und einem Kursziel von 56 Euro ein. Selbst nach dem Sprung vom Dienstag liegt das Ziel rund 59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Salzgitter dürfte die eigene Prognose sowie die durchschnittliche Markterwartung beim Vorsteuergewinn im Jahr 2017 um mehr als 80 Prozent übertreffen, schrieb Varga in seiner Studie. Vor allem die Bandstahl-Sparte sollte die Entwicklung antreiben. Zudem dürfte das gute Marktumfeld noch eine Weile andauern und die Beteiligung Aurubis sollte ab 2018 zusätzlichen Rückwind bei den Gewinnen liefern. Salzgitter hält derzeit ein Viertel der Anteile des Kupferkonzerns.

Im Jahr 2016 zählten die Salzgitter-Aktien mit einem Plus von mehr als 47 Prozent zu den größten Gewinnern im Index der mittelgroßen Werte MDax. Sie hatten wie andere Stahlwerte auch von einem sich verbessernden Branchenumfeld unter anderem wegen der Konjunkturerholung Europas sowie Schutzzöllen gegen Billigimporte aus China profitiert./mis/mne/jha/

