FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag ebenso wie viele andere Staatstitel im Euroraum spürbar unter Druck geraten. Händler nannten vor allem die bessere Börsenstimmung als Grund, warum sicherere Anlagen weniger gefragt waren. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag deutlich auf 164,77 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwa drei Basispunkte höher mit 0,27 Prozent.

Konjunkturdaten hatten am Dienstag wesentlich geringeren Einfluss auf den Rentenmarkt als die Stimmung an den Aktienbörsen. Dennoch nahmen Analysten zur Kenntnis, dass sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juni eintrübten. Die Lagebewertung fiel dagegen besser aus als im Vormonat. Bankanalysten sahen zumeist keine nennenswerte Gefahr für die robuste deutsche Konjunktur.

Am Nachmittag werden in den USA Preisdaten aus den Unternehmen veröffentlicht. Die Erzeugerpreise geben einen Hinweis darauf, ob sich die jüngste Entwicklung wieder fallender Inflationsraten verfestigt. Dies wäre für die US-Notenbank keine gute Nachricht. Von ihr wird am Mittwoch eine weitere Zinsanhebung erwartet./bgf/tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0110 2017-06-13/13:03