Auch an Fronleichnam (15.6.) - für die Mehrheit der Deutschen ein Feiertag - präsentiert sich das ARD-Morgenmagazin wie gewohnt ausgeschlafen und bietet seinem Publikum neben tagesaktuellen Nachrichten und dem gewohnten Blick in den Tag eine besondere Ausgabe zum 25. Geburtstag. Die Moderatoren Susan Link, Till Nassif, Peter Großmann (Sport) und Donald Bäcker (Wetter) haben Gäste eingeladen, die ebenso jung wie das "Moma" sind: 25 Jahre eben. WDR-Intendant Tom Buhrow: "25 Jahre nach seinem Start ist das ARD-Morgenmagazin nicht mehr wegzudenken aus dem deutschen Fernsehen. Das Erfolgsrezept: eine aktuelle journalistische Berichterstattung auf höchstem Niveau, Moderatorinnen und Moderatoren, die ebenso souverän wie schlagfertig durch die Sendung führen, und nicht zuletzt die kleinste Bühne der Welt für die ganz Großen der Musikszene. Für das nächste Vierteljahrhundert wünsche ich dem ,Moma', dass es unserem Publikum weiterhin Tag für Tag den besten Grund gibt früh aufzustehen!" Und das sind die 25-jährigen Gäste der "Moma"-Jubiläumsausgabe: die millionenfach geklickte Pop-Poetin und "Slammerin" Julia Engelmann, die sich gerade mit ihrer Quarterlife Crisis herumschlägt; Philipp Isterewicz, jüngster Moderator beim jungen WDR-Radio 1LIVE; Sängerin und "Let's Dance"-Finalistin Vanessa Mai, die zusammen mit Peter Großmann über die aktuellen Sportthemen berichten und mit ihm live auf der Kleinsten Bühne der Welt auftreten wird; und last but not least Meteorologie-Student Luca Mathias, der gemeinsam mit Donald Bäcker die Wetteraussichten präsentiert. Die vier 25-Jährigen sind Vertreter einer Generation, die das "Moma" vergleichsweise häufig einschaltet: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt die Sendung auf 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer täglich (die Gesamtzahl liegt aktuell bei 4,01 Millionen). Wie leben und was denken die Menschen, die 1992 zeitgleich mit dem "Moma" geboren wurden? Was geschah im Jahr 1992? In welcher Welt lebten die damals 25-Jährigen? Auch die Reihe "Moma-Reporter" wird von den Jungen gekapert: Tahnee Schaffarczyk, Stand-Up-Comedienne und Moderatorin der TV-Comedy-Show "Nightwash", trifft in der Reportage auf eine Dame, die ihre Großmutter sein könnte und 1992, im "Moma"-Gründungsjahr, ihre silberne Hochzeit feierte. Wo verstehen sich die Generationen, wo sind sie sich fremd? Das "ARD-Morgenmagazin" ging erstmals am 13. Juli 1992 auf Sendung. Seitdem senden ARD und ZDF das "Moma" montags bis freitags, von 5.30 bis 9.00 Uhr, im wöchentlichen Wechsel. Das "ARD-Morgenmagazin", das der WDR in seinen Studios in der Kölner Innenstadt produziert, wird moderiert von Susan Link, Anna Planken, Sven Lorig und Till Nassif. Christiane Meier berichtet für das "Moma" aus Berlin, Peter Großmann ist für den Sport zuständig, Donald Bäcker für das Wetter. Redaktionsleiter ist Martin Hövel. Mit einem Marktanteil von 20,1 Prozent im Jahr 2016 ist das "Morgenmagazin" Spitzenreiter bei den deutschen Frühinformationsprogrammen.



