Bonn (ots) - Wie geht die EU mit dem Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris um? Dazu geben die Parlamentarier in Straßburg ein gemeinsames Statement ab. Außerdem berät das EU-Parlament über die Themen des Europäischen Rates, der am 22. und 23. Juni zusammenkommen wird. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte Migration, Sicherheit und Verteidigung sowie Wirtschaft. phoenix überträgt die Debatte live. Zum Auftakt interviewt Moderator Klaus Weber Ulrike Lunacek von den Grünen und Michael Gahler, CDU.



