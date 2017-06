Zusammenfassung: Die europäischen Aktienmärkte starteten in den Handelstag mit guten Aufwärtsbewegungen HeidelbergCement AG und die Deutsche Lufthansa AG steigen nach den jüngsten Bewertungen deutlich an EON wurde von AlphaValue abgewertet Der deutsche Aktienindex Dax (DE30 in der xStation5) startete in den Handelstag mit schönen Aufwärtsbewegungen und einem Anstieg von 0,3% nach Handelsstart. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...