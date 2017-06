Bayer trennt sich von Teilen von Covestro. Man will sich in Zukunft voll auf Monsanto konzentrieren. Die Analysten sind positiv angetan von diesem Schritt. So gab es jetzt beispielsweise eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley. Wie Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Aktie einschätzt, erfahren Sie hier... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BYD, Tesla, Apple, Nvidia, Amazon und JinkoSolar. Das komplette Interview finden Sie hier.