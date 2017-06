Die Commerzbank hat BASF nach einem Medienbericht über ein Interesse an zum Verkauf stehenden Geschäftsaktivitäten von Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 90,10 Euro belassen. Eine Übernahme von Bayers Saatgut-Marke LibertyLink, deren Verkauf die südafrikanische Wettbewerbsbehörde von Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme verlangt, würde eine Kehrtwende in der bisherigen Strategie des Chemiekonzerns bedeuten, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag. Eine solche Transaktion würde aber auch die Tür für ein künftig breiteres Angebot im Bereich Saatgut und Pflanzenschutz öffnen./gl/la

AFA0035 2017-06-13/13:15

ISIN: DE000BASF111