Berlin (ots) - Deutschland ist in der Selbstwahrnehmung eine soziale Marktwirtschaft: wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt sollen Hand in Hand gehen. Dazu gehört auch ein Aufstiegsversprechen: wer sich anstrengt, soll auch aufsteigen können. Im aktuellen Paritätischen Jahresgutachten wird die aktuelle soziale Lage unter der Perspektive der sozialen Mobilität in Deutschland beleuchtet: Wie steht es um die Aufstiegsmöglichkeiten in Deutschland? Und: Wie sind die politischen Maßnahmen im Berichtsjahr 2016 zu bewerten? Herzlich möchten wir Sie hiermit einladen zur Präsentation des Paritätischen Jahresgutachtens zur sozialen Lage in Deutschland



am Dienstag, den 20. Juni 2017 um 10.00 Uhr im Hotel Albrechtshof, Raum "Jochen Klepper" Albrechtstraße 8, 10117 Berlin



Das Gutachten wird vorgestellt von: - Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes - Dr. Joachim Rock, Verfasser des Gutachtens und Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und Europa beim Paritätischen Gesamtverband



Für die Planung bitten wir um formlose Anmeldung per E-Mail an pr@paritaet.org.



Pressekontakt: Janina Trebing, pr@paritaet.org, 030-24636305