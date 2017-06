Liebe Leser,

die SLM Solutions Group AG teilte mit, dass sie in Indien expandiert hat, so eine entsprechende DGAP-Mitteilung. Man sei nun mit einer in "Bangalore ansässigen Tochtergesellschaft in Indien vertreten", so hieß es. Und zwar "seit Anfang dieses Jahres". In Bezug auf den neuen Standort in Indien betont die SLM Solutions Group, dass ein wichtiger Faktor diesbezüglich sei, dass man mit dem indischen "ARCI"-Forschungszentrum zusammenarbeite. Dabei steht ARCI ... (Peter Niedermeyer)

