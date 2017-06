FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa verlagert einen großen Teil ihrer A 380-Flotte von Frankfurt nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt sollen ab dem Sommer kommenden Jahres 5 der insgesamt 14 Großflugzeuge stationiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt. Die A 380 werden auf den Strecken nach Los Angeles, Hongkong und Peking eingesetzt. Zusätzliche Verbindungen soll es nach Chicago und Singapur geben. Die Lufthansa hatte im Gebührenstreit mit dem Frankfurter Flughafen Fraport damit gedroht, künftig mehr Fernflüge von ihren anderen Drehkreuzen zu starten./ceb/DP/jha

