Lauda-Königshofen - Drillisch-Aktie: Rückläufer als Sprungbrett für weitere Gewinne? Chartanalyse Lange Zeit hielt sich die Aktie des Telekommunikationsanbieters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) nach den Crash-Tiefs aus 2008/2009 in einem stetigen und vor allem festen Aufwärtstrend auf - dies brachte die Notierungen bis September 2015 schließlich auf ein Verlaufshoch von 49,60 Euro wieder aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

