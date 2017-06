"Industrie 4.0 ready" nennt Endress+Hauser das Kommunikationskonzept seiner neuen Messumformer Proline 300 und 500, die zur Durchflussmessung an magnetisch induktiven oder Coriolis-Sensoren des Herstellers eingesetzt werden. Der Hersteller zielt mit der Funktionalität auf das für die Prozessindustrie naheliegende Industrie-4.0-Geschäftsmodell der vorausschauenden Wartung: Dabei werden Prozesse und Anlagenkomponenten laufend so überwacht, dass einerseits Anlagenstillstände durch einen unvorhergesehenen Ausfall von Prozesskomponenten vermieden werden, andererseits keine turnusmäßigen und damit häufig zu frühen Wartungsarbeiten notwendig sind. Auf diese Weise lassen sich Betriebs- und Wartungskosten sparen.

Obwohl komplexe Feldgeräte wie zum Beispiel ein Coriolis-Massemesser bereits heute eine Vielzahl an Diagnoseinformationen liefern können, liegen diese Funktionen in der Praxis meist brach. Der Grund dafür liegt einerseits in dem im Feld oft nur unzureichenden Zugriff auf die relevanten Diagnoseparameter über klassische Feldbussysteme. Und selbst für die Hart-Kommunikation sind die im Feld installierten Gateways und Remote-IOs oft nicht durchlässig. Dazu kommt der Aufwand für das Engineering von Diagnosefunktionen im Prozessleitsystem. "Die Leitsysteme sind in der Regel hoch integriert. Die Anwender scheuen häufig den Aufwand, neue Funktionen für die Feldgeräte-Diagnose im Prozessleitsystem nachzurüsten", weiß Christian Rützel, Abteilungsleiter Marketing Durchfluss bei Endress+Hauser.

Namur Open Architecture öffnet zweiten Informationskanal

Die verfahrene Situation ist bereits seit vielen Jahren bekannt, doch erst im vergangenen Jahr ist Bewegung in die Sache gekommen: Mit der Namur Open Architecture, NOA, stellte die Anwendervereinigung im November 2016 einen Ansatz für eine künftige Automatisierungsstruktur vor, mit der sich IT-Komponenten und Sensorfunktionen, die über die Mess- und Regelaufgabe hinausgehen - einfach integrieren lassen sollen, ohne dass diese die Verfügbarkeit und Sicherheit der Anlage gefährden. "Mit NOA nehmen wir den Bremsschuh der Automatisierungspyramide weg, ohne die Vorteile der alten Struktur aufzugeben", erläuterte Namur-Vorstand Dr. Thomas Tauchnitz auf der Namur-Hauptsitzung 2016. Bereits im Jahr zuvor hatten Anwender beispielsweise berichtet, dass Chemiebetriebe dazu übergehen, ihre Anlagen mit Wlan auszuleuchten, um einen zusätzlichen ...

