Die folgende Ausgabe stammt vom 12.06.2017. Damit Sie in Zunkunft zeitnah und bestmöglich informiert sind, besuchen Sie unsere Hompage. hier GBP/CHF - die Bären geben alles - Am 02.06.17 schrieb ich zu der Paarung: " ...Im Tageschart bildete sich innerhalb der letzen 6-Monate ein Trendfortsetzungsmuster (Bärenflagge). Diese wird heute per Tagesschlusskurs in Trendrichtung regelkonform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...