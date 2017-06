Zürich - Die Universität Zürich erhält ein neues «WHO Collaborating Centre for Physical Activity and Health»: Die Forschungsgruppe «Bewegung und Gesundheit» und andere Gruppen des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention werden die Weltgesundheitsorganisation bei ihrem Aktionsplan für mehr körperliche Aktivität unterstützen.

Bewegungsmangel erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-, Atemwegserkrankungen sowie für Diabetes und Krebs. Alleine in der Schweiz wird mangelnde Bewegung im Alltag für mindestens 325'000 Krankheits- und 1200 frühzeitige Todesfälle verantwortlich gemacht und verursacht direkte Behandlungskosten von über 1 Milliarde Franken pro Jahr.

Internationale Anerkennung für UZH-Institut

Im Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) der Universität Zürich beschäftigt sich die Forschungsgruppe «Bewegung und Gesundheit» seit 2009 intensiv mit den gesundheitlichen Folgen mangelnder körperlicher Aktivität. Die von der Epidemiologin Sonja Kahlmeier geführte Gruppe erforscht und veröffentlicht regelmässig evidenzbasierte Grundlagen und Ansätze für die Förderung des Bewegungsverhaltens. Weitere Gruppen des EBPI erforschen die körperliche Aktivität von Kindern bis ins hohe Alter. Dies findet auch international Anerkennung: Die Weltgesundheitsorganisation WHO ernennt die Forschungsgruppe zum «WHO Collaborating Centre for Physical Health and Activity». Die grosse Bedeutung der Verbindung von Wissenschaft und Umsetzung in die Praxis für die WHO wird daran deutlich, dass das «Collaborating Centre» gemeinsam ...

