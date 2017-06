Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstagmittag auf breiter Front zu. Der Leitindex SMI war mit Aufschlägen gestartet, verlor dann jedoch mit zurückfallenden Roche an Schwung und bewegt sich seither in einer eher engen Bandbreite. Impulse aus der Makroebene blieben aus. Zwar trübten sich im für die Schweizer Wirtschaft wichtigen Markt Deutschland die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten überraschend ein. Die Aussichten für die Konjunktur des Nachbarlandes seien aber nach wie vor günstig, heisst es.

Von der schlechten Börsenstimmung vom Vortag sei nichts mehr zu spüren, heisst es in Händlerkreisen. Die von einem Einbruch bei den US-Technologiewerten ausgelöste Nervosität habe sich gelegt. Ein Rücksetzer sei nach den Rekordläufen diverser Tech-Titel auch alles andere als beunruhigend. Das Augenmerk liegt nun auf dem anstehenden Zinsentscheid in den USA am Mittwoch, dem Hauptereignis dieser Woche für die Finanzmärkte. Ökonomen rechnen mit einer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12 Uhr 0,64% auf 8'864,22 Punkte und notiert damit fast auf Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,74% auf 1'404,98 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,67% auf 10'097,09. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 28 im Plus, Swiss Re im Minus und die Roche-"Bons" ...

