Die Amazon-Aktie stieg vor kurzem zum ersten Mal in seiner Geschichte über die 1.000 Dollar-Marke. Nachdem sie sich ein paar Tage auf diesem Niveau halten konnte, ist sie nun wieder deutlicher zurückgefallen. In diesem Video spricht Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR eine Sorge an, die er im Bezug auf Amazon hat. Was das ist, erfahren Sie hier... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BYD, Tesla, Apple, Nvidia, JinkoSolar und Bayer. Das komplette Interview finden Sie hier.