Wie am Montag bekannt wurde verlässt der 61-jährige CEO Jeff R. Immelt das Unternehmen und geht in den wohl verdienten Ruhestand - Anleger feierten dies mit einem satten Kursaufschlag in dem Wertpapier von General Electric.

Nach gut 16 Jahren verlässt der noch amtierende Vorstand Jeff R. Immelt am 1. August das Unternehmen, Nachfolger wird der 55-jährige John Flannery. Dieser leitete zuletzt die Medizintechniksparte des Konzerns und frischen Wind in den Konzern bringen. Die Wall Street reagiert begeistert auf die Nachricht, die Aktie legte prompt und stieg intraday an das Widerstandsniveau von 29,26 US-Dollar an. Zeitgleich konnte auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis überwunden werden, aber der kurzfristige Abwärtstrend seit Mitte Dezember dieses Jahres hat nach wie vor Bestand. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte die Freude über den Abgang des CEO weiter verstärken und zu einem nachhaltigen Ausbruch, sowie Kaufsignal führen. Hierdurch ergeben sich aber gute ...

