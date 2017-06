Liebe Leser,

bei Drillisch stehen gewaltige Veränderungen an - bekanntlich soll es de facto einen Zusammenschluss mit United Internet geben. Zum einen wird United Internet laut Plan das eigene Telekommunikations-Geschäft an Drillisch verkaufen und dafür mit Drillisch-Aktien bezahlt werden. Auf diese Weise würde United Internet einen bedeutenden Anteil an Drillisch erhalten. Zusätzlich möchte United Internet in einem begleitenden Übernahmeangebot die Drillisch-Aktien ... (Peter Niedermeyer)

