- Unternehmen baut Marktpräsenz in Lateinamerika weiter aus



Peking (ots/PRNewswire) -



JA Solar ist seit 2015 in Brasilien tätig und konnte bisher ein starkes Wachstum auf dem Markt der Distributed Generation (DG) verzeichnen, bei dem Vor-Ort-Unterstützung bei der Planung von Kunden, Logistik und dem internationalen Handelsverkehr erforderlich ist. Mit Gründung von JA Solar Brazil kann das Unternehmen seinen Kunden zeitnahe Logistikunterstützung und maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten und zugleich weitere Geschäftsmöglichkeiten mit Wachstumspotenzial in der Region nutzen. Zudem wird sich die brasilianische Niederlassung auf den Ausbau von partnerschaftlichen Beziehungen zu nationalen und internationalen Energieversorgern konzentrieren, einschließlich Engie, Multi Aquecimento, Faro Energy und Enel. Die neue Niederlassung wird Unterstützung für Marketing-Aktivitäten bieten, die technische Neuerungen von JA Solar anpreisen und Vertriebsaktivitäten in der Region entwickeln und verwalten. Die Niederlassung JA Solar Brazil wird voraussichtlich Anfang Juli eröffnet.



Der lateinamerikanische Markt ist ein aufstrebender Markt mit starkem Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren und JA Solar arbeitet aktiv daran, ihre Marktpräsenz in der Region auszubauen. Im März 2017 startete das Unternehmen ihre Expansion in Lateinamerika mit ihrem Tochterunternehmen JA Solar Mexico SA de CV ("JA Solar Mexico"). Seither arbeitet das Unternehmen an einigen Versorgerprojekten und arbeitet mit regionalen Versorgern in Mexiko zusammen.



Baofang Jin, Vorsitzender und Geschäftsführer von JA Solar, sagte dazu: "Mit JA Solar Brazil werden wir unsere Kunden besser bedienen können, unsere strategische Partnerschaften in der Region stärken und das Markenbewusstsein in Brasilien sowie auf dem lateinamerikanischen Markt weiter auszubauen. Unsere hochleistungsfähigen Solarmodule sind in der Branche hoch angesehen. Wir freuen uns, dass wir unser starkes Image nutzen können, um mehr hochwertige Produkte zu unseren lateinamerikanischen Kunden zu bringen, mit denen sie ihr Return-on-Investment verbessern können."



Pressekontakt: Chen Yang +86-21-60955888/60955999 sales@jasolar.com / market@jasolar.com