Nach der Weltpremiere am Internationalen Automobilsalon Peking

2016 und der Markteinführung in Australien, in den Golf-Ländern, wie

auch in einigen Ländern Südamerikas und Asiens, kommt der Neue Koleos

im Juni 2017 in die Schweiz.



Im authentischen SUV-Modell (D-Segment) vereinen sich ein

robuster, kräftiger Stil mit der Eleganz, den Raffinessen und dem

Komfort einer grossen Reiselimousine. Der Neue Koleos bietet:



- Die Technologie eines bewährten Allradantriebs

- Geländegängigkeit dank hoher Bodenfreiheit

- Ein raffiniert gestaltetes Interieur und Komfort auf höchstem

Niveau

- Das grösste Raumangebot in dieser Kategorie (bei 4,67 m Gesamtlänge

und 2,71 m Radstand)

- Ein modernes Multimediasystem und optimale Vernetzung mit dem

Tablet R-LINK 2.



Der Neue Koleos steht - zusammen mit Talisman, Talisman Grandtour

und Espace - für die Oberklasse von Renault. Im Segment der

Crossover-Modelle ergänzt er das Angebot mit dem Neuen Captur und dem

Neuen Kadjar. Und nach dem Neuen Clio, dem Espace, dem Talisman und

dem Captur trägt der Neue Koleos als fünftes Modell die Signatur

INITIALE PARIS. Diese steht für das gesammelte Know-how von Renault

bezüglich Eleganz, Komfort, Ausstattung und Dienstleistungen.



Der Neue Koleos baut auf einer Mechanik und auf Technologien auf,

die ihre Bewährungsprobe bereits bestanden haben. Mit der Auswahl aus

zwei Dieselmotoren, kombinierbar mit einem Schaltgetriebe oder dem

X-Tronic Automatikgetriebe, kommen Antriebsgruppen zum Einsatz, die

den Anforderungen und Bedürfnissen der europäischen und Schweizer

Kundschaft entsprechen.



