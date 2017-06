Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index fällt überraschend im Juni

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Juni überraschend verschlechtert. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 18,6 Punkte von 20,6 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 21,5 vorausgesagt. Der Indexstand liegt weiter deutlich unter seinem langfristigen Mittelwert von 23,9 Punkten.

RWI sieht Aufschwung auf breiterer Basis und erhöht Prognose

Das Konjunkturforschungsinstitut RWI hat sich optimistischer für das deutsche Wirtschaftswachstum gezeigt als noch im Frühjahr. Die Essener Ökonomen hoben ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2017 gegenüber der von März von 1,3 auf 1,6 Prozent an. Für 2018 erwarten sie unverändert 1,8 Prozent. "Das deutsche Wirtschaftswachstum steht auf einer breiteren Basis und wird nicht mehr nur von der Inlandsnachfrage getragen", erklärte RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn.

Regierung: Deutsche Wirtschaft setzt Aufschwung im zweiten Quartal fort

Die Bundesregierung hat die Wirtschaftslage in Deutschland positiv beurteilt. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Aufschwung im zweiten Quartal fort", konstatierte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht in Berlin. Die Industrie habe ihre Erzeugung den vierten Monat in Folge ausgeweitet, die Erzeugung im Baugewerbe halte ihr Niveau nach deutlichen Zuwächsen in den Vormonaten, und das Geschäftsklima in der Wirtschaft befinde sich "auf Rekordniveau", hob das Ministerium hervor.

Deutsche Einzelhandelsdaten für April bestätigt

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im April leicht gesunken. Die vorläufige Meldung wurde damit bestätigt. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,2 Prozent. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,6 Prozent höher.

Britische Inflation auf höchstem Stand seit vier Jahren

Die britische Inflationsrate ist im Mai auf den höchsten Wert seit vier Jahren gestiegen. Wie die Statistikbehörde berichtete, lagen die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent höher als vor einem Jahr. Im April hatte die Steigerung 2,7 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für Mai nur eine Rate von 2,7 Prozent erwartet. Das Inflationsziel der Bank of England von 2,0 Prozent ist damit deutlich übertroffen.

Warum Dollar und Öl 2017 gleichzeitig an Wert verlieren

Der Preis für Rohöl und der Wechselkurs des US-Dollar fallen aktuell im Gleichklang, eine Entwicklung, die es schon längere Zeit nicht mehr gegeben hat. Seit dem 17. Mai liegen nach Angaben der Bespoke Investment Group sowohl der Dollar als auch der Ölpreis 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vorausgegangenen 100 Tage. Dies sei zum letzten Mal Ende 2006 der Fall gewesen, heißt es.

Ölförderung der Opec steigt im Mai

Die Förderung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist im Mai gestiegen. Damit zeigt sich, dass die Übereinkunft mit anderen großen Ölstaaten zur Stabilisierung des Ölpreises ziemlich fragil ist. Der tägliche Ausstoß legte um 1,0 Prozent auf 32,124 Millionen Barrel zu, wie das Kartell in seinem Monatsbericht mitteilte. Der Zuwachs kam hauptsächlich von drei Opec-Mitglieder: Libyen, Nigeria und Irak.

Schäuble verlangt von EZB Ende der ultralockeren Geldpolitik

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat von der Europäischen Zentralbank gefordert, die Normalisierung der Geldpolitik einzuleiten. "Wir müssen die aktuelle Geldpolitik rechtzeitig verlassen und zurückkehren zum normalen Kurs", sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einer Wirtschaftskonferenz der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Schäuble erwartet Einigung mit Griechenland am Donnerstag

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet fest mit einem Durchbruch bei den stockenden Verhandlungen mit Griechenland beim Treffen der Euro-Finanzminister in dieser Woche. "Wir bekommen am Donnerstag eine Lösung für Griechenland", sagte Schäuble in Berlin bei einer Konferenz. "Wir kriegen es hin", legte er nach.

Schäuble erteilt gemeinsamer Einlagensicherung Absage

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die schnelle Schaffung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung für Bankguthaben ausgesprochen. Auch die vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf den Tisch gelegten Vorschläge zum Umbau der Eurozone hält er derzeit nicht für realistisch. "Wir haben in Europa zu viele non-performing-loans", sagte Schäuble in Berlin bei einer Wirtschaftskonferenz.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiterhin extrem niedrig. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,0 nach 12,1 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 39 (Vorwoche: 36) Instituten wurden voll bedient. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert.

Umfrage zeigt keine Chance für Rot-Rot-Grün oder Ampel

Die SPD kann sich nach neuen Umfragen für die Bundestagswahl kaum Hoffnungen auf eine von ihr geführte Koalition mit Linken und Grünen oder mit der FDP und den Grünen machen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union aus CDU und CSU auf 37,5 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die SPD gewinnt nach der Umfrage zwar einen halben Punkt auf 23,5 Prozent, die Grünen verlieren aber einen halben Punkt auf 6,5 Prozent. Linke (11 Prozent) und FDP (9 Prozent) halten ihre Ergebnisse.

Französische Regierung zweifelt an Einhaltung von Defizitziel in diesem Jahr

Die französische Regierung rechnet offenbar nicht mit einer Einhaltung des Defizitziels in diesem Jahr. Es gebe ein "extrem großes Risiko", dass das Ziel einer Neuverschuldung von 2,8 Prozent nicht eingehalten werde, sagte Premierminister Edouard Philippe im Sender France Info. Grund sind zusätzliche Ausgaben, die die Vorgängerregierung unter Staatschef Francois Hollande zu Jahresbeginn beschlossen hatte.

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai +0,1% gg Vm; +3,6% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai PROG: +0,1% gg Vm; +3,6% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai -1,3% gg Vm; +11,6% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai PROG: -0,5% gg Vm; +13,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Mai +0,3% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Mai PROG: +0,2% gg Vm; +2,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Mai +0,3% gg Vm; +2,6% gg Vj

Schweden Mai Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

