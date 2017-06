Hannover - Die heute veröffentlichten Umfragedaten des ZEW für den Berichtsmonat Juni sind insgesamt gut ausgefallen, so die Analysten der NORD LB. Für Deutschland liege die aktuelle Lagebewertung nur noch knapp unter dem historischen Höchstwert. Daher sei es sicher kein Alarmsignal, wenn in diesem Kontext die Erwartungskomponente in der aktuellen Umfrage etwas Federn habe lassen müssen.

