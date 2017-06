Zürich - Der weltweit tätige Schweizer Softwarehersteller Appway und das führende Prüfungs- und Beratungsunternehmen und Compliance-Spezialist Deloitte lancieren gemeinsam vier innovative Managed-Services-Angebote. Die Kooperation bündelt erstklassiges Know-how aus den Bereichen Digitalisierung und Regulierung, so dass Schweizer Finanzdienstleister von innovativen und zuverlässigen RegTech-Lösungen profitieren können.

Das neue Angebot vereint die preisgekrönte Technologie und das umfassende Verständnis von Appway für die Digitalisierung von Onboarding-Prozessen mit der Expertise von Deloitte in Sachen Regulierung, Steuern und Recht, Consulting und Outsourcing. Die Lösungen werden Finanzinstitute dabei unterstützen, die schnelllebigen Veränderungen und die zunehmende Komplexität ihres Geschäftsumfelds zu bewältigen.

Banken sollten RegTech einsetzen, um Kosten zu reduzieren und Innovation voranzutreiben

Compliance sind für Schweizer Banken und Vermögensverwalter eine grössere Belastung als je zuvor. Die steigenden Kosten und Komplexität der marktspezifischen regulatorischen Prozesse stellen für Finanzdienstleister eine erhebliche Herausforderung dar - und dies zusätzlich zu dem Kosten- und Innovationsdruck, dem sie bereits ausgesetzt sind. Die regulatorische Compliance ist obligatorisch, aber sie ist nicht differenzierend und zunehmend kostspielig. Daher investieren Finanzdienstleister verstärkt in intelligente Lösungen, welche auf moderner Technologie basieren und die Kosten der regulatorischen Compliance auf die Branchenakteure umlegen: Diese Lösungen werden als "RegTech" bezeichnet.

Kollaboration von Appway und Deloitte: Vier neue Managed-Services-Angebote

Die Zusammenarbeit von Appway und Deloitte, die heute am Appway Sphere for Banking Event in Genf vorgestellt wurde, umfasst vier innovative und zuverlässige Managed-Services-Lösungen:

Durch DMS Concierge wird das automatisierte Workflowsystem für das Kunden-Onboarding mit einer Funktion ergänzt, durch welche die Nutzer auf sicherem Weg und in Echtzeit Rat von Fachexperten bei Deloitte einholen können. Besteht beispielsweise Unsicherheit bezüglich einer FATCA-Klassifizierung, kann der Nutzer seinen "Concierge" (d.h. einen Compliance Officer von Deloitte) über die integrierte Chatfunktion oder Voice-over-IP kontaktieren. Bei Bedarf zieht der Concierge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...