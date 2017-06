IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 RESOURCES CORP. erhält Subventionen in Höhe von 140.000 $ im Rahmen von Northwest Territories Mining Incentive Program für Exploration bei Hidden Lake

Vancouver, 13. Juni 2017. 92 Resources Corp. (TSX-V: NTY, FWB: R9G2) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Northwest Territories Mining Incentive Program (das MIP) eine Finanzierung in Höhe von 140.000 Dollar für Projektausgaben in Zusammenhang mit den Explorationen beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojekt Hidden Lake (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) erhalten hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Zentrum des Lithium-Pegmatit-Gürtels Yellowknife, entlang des Highway 4, etwa 40 Kilometer östlich von Yellowknife.

Die im Rahmen des MIP bereitgestellte Finanzierung (Programmbudget von insgesamt 1.000.000 Dollar in den Jahren 2017 und 2018) kann jährlich von Mineralexplorationsunternehmen, die in den Northwest Territories tätig sind, beantragt werden. Durch die Subvention werden bis zu 50 Prozent der qualifizierten Projektausgaben gedeckt - in Abhängigkeit der Anzahl der erfolgreichen Antragsteller bis zu 200.000 Dollar. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es im Vergleich zu seinen Konkurrenten im Antragsverfahren weit vorne gereiht war, weshalb ihm ein beträchtlicher Teil der verfügbaren Subventionen des MIP gewährt wurde.

Adrian Lamoureux, President und CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns über diese Unterstützung von den Northwest Territories durch dieses MIP und werden diese Gelder investieren, um sowohl für unsere Aktionäre als auch für die Interessensvertreter des Projekts einen Wert zu schaffen.

Das Unternehmen befindet sich in den letzten Planungsphasen seines Sommer-Feldprogramms 2017, dessen Hauptaugenmerk auf die Kartierung und Schlitzprobennahmen bei den Spodumen-Pegmatit-Vorkommen HL6 und HL8 gerichtet sein wird, die am Ende des Explorationsprogramms 2016 entdeckt wurden. Eine Schürfprobe von HL6, etwa 1,4 Kilometer entlang des Abschnitts des D12-Pegmatits, ergab 1,86 Prozent Lithiumoxid. Die Größe des HL6-Pegmatits ist unzureichend begrenzt und bietet angesichts seiner Ähnlichkeit mit D12, des beträchtlichen Vorkommens von Spodumen und seines Standorts etwa 1,4 Kilometer entlang des Abschnitts von D12 enormes Explorationspotenzial und weist darauf hin, dass sowohl D12 als auch HL6 Teil eines größeren Körpers sein könnten.

Die Skizzierungsarbeiten an der Oberfläche werden den Weg für das erste Bohrprogramm beim Projekt ebnen, das für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant ist. Das größere Ziel des Bohrprogramms wird darin bestehen, eine ausreichende Tonnage bzw. einen ausreichenden Gehalt zu beschreiben, um eine erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu unterstützen.

Mitteilung gemäß National Instrument 43-101

William Miller P. Geo. von Dahrouge Geological Consulting Ltd., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Lithiumdistrikt der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatitvorkommen in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mount Wilson ab, die aus weißen Quarzit und brüchigen Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Hochwertiger Quarzsand spielt in dieser Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Die Mine ist seit Februar 2017 Gegenstand eines Übernahmeangebots von Northern Silica Corporation im Wert von 42,3 Millionen AU$.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO 92 Resources Corp. Suite 1400 - 1111 W. Georgia St. Vancouver, BC, V6E 4M3 Tel.: (778) 945 2950 Fax: (604) 689 8199 www.92resources.com Börsenkürzel: TSX-V: NTY Frankfurt: R9G2 (WKN: A11575)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

