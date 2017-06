Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für den Supermarktbetreiber Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Nick Coulter verwies indes in einer Studie vom Dienstag auf die Bedrohung durch die Discounter und in diesem Zusammenhang auf die Pläne von Aldi, das eigene Filialnetz in den Vereinigten Staaten bis Ende 2022 deutlich auszubauen./tav/gl

AFA0038 2017-06-13/14:10

ISIN: NL0011794037