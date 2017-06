Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Aufsichtsrat des DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsvereins a.G. hat Rüdiger Burg (61) in seiner Sitzung am 12. Mai zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. Seit 1. Juni verantwortet er die Ressorts Sach/HUK-Betrieb und -Schaden. Beim heutigen Bilanzpressegespräch der DEVK in Köln wurde er den Journalisten vorgestellt.



Rüdiger Burg hat das Ressort Sach/HUK-Betrieb vom Vorstandsvorsitzenden Gottfried Rüßmann übernommen und das Ressort Sach/HUK-Schaden von Bernd Zens, dem Vorstand für Kapitalanlagen, Beteiligungen und Rückversicherung. Seit 2010 ist Rüdiger Burg Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Schaden, die er zunächst noch weiterführt, bis die Nachfolge geregelt ist. Die Steigerung der Servicequalität und das Selbstverständnis als Dienstleister sind zentrale Themen, die Rüdiger Burg in den vergangenen Jahren stark beschäftigt haben. Auch als Vorstandsmitglied wird die weitere Verbesserung des Kundenservices für ihn eine zentrale Aufgabe bleiben.



1974 kam der gebürtige Kölner zur DEVK und begann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, der ein berufsbegleitendes Studium zum Versicherungsbetriebswirt folgte. Rüdiger Burg war zunächst in den Bereichen Haftpflicht- und Unfall-Schaden der DEVK tätig. 1982 wurde er Leiter der Gruppe Unfall-Schaden. Es folgten Stationen als stellvertretender Abteilungsleiter HU-Schaden und Abteilungsreferent. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender engagiert er sich ehrenamtlich für die Verkehrswacht Köln e.V. Rüdiger Burg ist verheiratet und lebt in Frechen Königsdorf.



Ein Foto von Rüdiger Burg können Sie hier herunterladen: www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_101632.jsp



OTS: DEVK Versicherungen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/36522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_36522.rss2



Pressekontakt: DEVK Versicherungen Eva Maria Pfeiffer Riehler Straße 190 50735 Köln Tel. 0221 757-2142 E-Mail: evamaria.pfeiffer@devk.de



Herausgeber: Pressesprecherin: Maschamay Poßekel Tel.: 0221 757-1802 Fax: 0221 757-391802 E-Mail: maschamay.possekel@devk.de www.devk.de www.facebook.com/devk