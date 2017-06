»Im Rahmen eines Notdienst-Einsatzes fand ich die Verteilung (Bild 1) vor. Die mechanisch defekte, nicht mehr rastende RCD war schnell gefunden und ersetzt; Riso war hervorragend. Die Unterverteilung an sich war aber eine Katastrophe: lose, »fliegende« Klemmen, zu weit abisolierte Adern der Zuleitung, usw.

Auf den zweiten Blick fällt einem auf, dass die erst 2013 erneuerte Verteilung (Zuleitung noch in den alten Aderfarben?) nur mit Wechselstrom versorgt wird. Das hat den Installateur nicht daran gehindert, den Elektroherdanschluss (NYM-J, 5×1,5mm²) über drei 16-A-LSS abzusichern. 3x16A addieren sich zu 48A möglicher Belastung auf dem Neutralleiter.

Auf diesen Mangel hat ihn dann wohl auch ein Küchenmonteur hingewiesen, als »Beseitigung« wurde dann ein Hinweiszettel in die Verteilung eingeklebt. (Bild 2). Ich habe den Herdanschluss als Sofortmaßnahme auf einen einzelnen LSS mit 16A gelegt, sowie den Eigentümer der Wohnung informiert. Immerhin ist die Wohnungszuleitung vieradrig 10mm² - für Drehstrom reicht es dennoch nicht, denn die PEN-Aufteilung erfolgte bereits am Hausanschlusskasten. Betroffen sind vermutlich acht Wohnungen in dem Haus, die wohl auf dieselbe Art installiert wurden.«

Antwort des Experten

Wie Sie korrekt bemerkt haben, werden bei dieser Vorgehensweise nicht nur die Herdplatten heiß, sondern auch die Kabel/Leitungen im Verteiler und in der Zuführung zum Herd. Anscheinend gibt es immer noch »Elektrofachkräfte«, die die Physik aus den Angeln heben wollen. Vielleicht aber wurde durch den Hausherren selbst dieser Anschluss im Verteiler so vorgenommen.

Leider steigt dadurch - anders als bei einem Drehstromanschluss mit gemeinsamem Neutralleiter - der Strom im Neutralleiter um das Dreifache. Im schlimmsten Falle kann der Strom im Neutralleiter also 3x 16A, also 48A erreichen. Das haben Sie völlig richtig erkannt. Dieser Strom wird sehr schnell zu einer unzulässig ...

