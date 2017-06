Die Commerzbank hat die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport nach Passagierzahlen für den Mai auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Entwicklung am Frankfurter Airport sei bereits bekannt gewesen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Einer vergleichsweise schwachen Entwicklung in Lima stehe das besser als erwartet ausgefallene Wachstum im türkischen Antalya und in Sankt Petersburg gegenüber./gl/la

AFA0041 2017-06-13/14:19

ISIN: DE0005773303