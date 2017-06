Unterföhring (ots) -



Schrecksekunde für Raúl Richter in Namibia: Kurz vor seinem 30. Geburtstag verletzt sich der Schauspieler am Finger - und lässt einen Sanitäter kommen. Der Schauspieler ist verdutzt: "Der Medical Service sieht aus wie Cristiano Ronaldo". Auch Pietro reagiert überrascht: "Da kauft sich ProSieben einfach Cristiano Ronaldo ein, der hier unser Arzt ist!" Fata Morgana in der Wüste? ProSieben zeigt die dritte Folge von "Global Gladiators" am Donnerstag, 15. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



Die alles entscheidende Challenge findet zwischen riesigen Dünenlandschaften statt. "Dies ist ein biblisches Spiel, ein Spiel zwischen David und Goliath", erklärt Spielleiter Maurice Gajda: Ein Team fährt kleine, ferngesteuerte Autos. Das andere Team sitzt in einem Monstertruck und muss die Mini-Trucks überfahren. Mit Karacho machen sich die Teams ans Werk - und zerstören insgesamt 19 Mini-Trucks ... Welches Team gewinnt am Ende der dritten Folge bei "Global Gladiators"?



"Global Gladiators", am 15. Juni 2017 um 20:15 Uhr auf ProSieben



