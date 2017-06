Unter dem Motto "Bits, Bytes & Barbecue" trafen sich Kunden, Partner und Mitarbeiter der APA-IT zum entspannten Networking



Wien (ots) - Bereits zum fünften Mal lud die Technologietochter der APA - Austria Presse Agentur zum Sommerfest auf der summerstage. Gestern Abend fanden sich zahlreiche Gäste in der Location direkt am Wiener Donaukanal ein, um sich bei kulinarischen Köstlichkeiten und kühlen Drinks über digitale Trends auszutauschen und Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen.



Alexander Falchetto, Geschäftsführer der APA-IT, konnte bei herrlichem Sommerwetter rund 200 Gäste begrüßen. "Wir leben in bewegten Zeiten - Digitalisierung und Medienwandel stellen uns laufend vor neue Herausforderungen. Als Technologieunternehmen stehen wir im Zentrum dieser Entwicklungen. Dass wir in diesem spannenden Umfeld bisher einen erfolgreichen Weg beschreiten konnten und auch bestens für die Zukunft aufgestellt sind, haben wir vor allem unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu verdanken. Wir freuen uns, das heute gemeinsam feiern zu können", betonte Falchetto in seinen Eröffnungsworten.



Bei erlesenen Schmankerln vom Grill und kühlen Getränken kam es zu vielen angeregten Gesprächen. Folgende Gäste tauschten sich bei Bits, Bytes & Barbecue u.a. aus:



David Bachmann (WKÖ-Außenwirtschaft Austria), Lorenz Cuturi (OÖN), Sylvia Dellantonio (willhaben), Georg Doppelhofer (Regionalmedien Austria), Andreas Kalenda (3-S-IT), Dieter Kolonovits (Verwaltungsgericht Wien), Stefan Lauterer (ORF), Kathrin Leiter (OÖ.Online), Karl Nöbauer (ORF), Clemens Pig (APA), Edith Predorf (WKÖ-Außenwirtschaft Austria), Jo Rogner (Compass-Gruppe), Ronald Schwärzler (punkt.wien), Michael Steidl (IPTC), Thomas Stern (Braintrust), Isabel Stingl (Fabasoft), Karin Thiller (APA), Fred Turnheim (Österreichischer Journalisten Club), Astrid Valek (Österreichische Beamtenversicherung), Michael Wagenhofer (ORS)



Weitere Bilder zur Veranstaltung in der [APA-Fotoservice Galerie] (https://www.apa-fotoservice.at/galerie/9578/)



Zwtl.: Über APA-IT



Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: APA - Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)1 360 60-5710 Email: petra.haller@apa.at http://www.apa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/288/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: APA-IT Informations Technologie GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60389 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60389.rss2