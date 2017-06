Im ausserbörslichen Handel der ZKB blieben die Volumen in der vergangenen Handelswoche auf dem Niveau der Vorwoche. Die Anzahl der Abschlüsse ging dagegen auf 228 von 285 zurück und der ZKB KMU-Index musste eine Einbusse um 0.3% auf 1'340.83 Punkte hinnehmen. Ungebrochen hätten Zur Rose die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen, schaute die ZKB auf die Handelswoche zurück. Nochmals Bewegung in den Titel der Versandapotheke kam nach den jüngsten, konkreteren Ansagen, dass ihr Börsengang an die SIX noch im laufenden Jahr stattfinden solle. Dabei werde eine Mittelaufnahme von mindestens CHF 200 Mio. durch eine Kapitalerhöhung angestrebt. Erste Unternehmensbewertungen seien im Markt herumgereicht worden, die jedoch weite Bandbreiten aufwiesen. Genauere Angaben dürfte es nach der ausserordentlichen Generalversammlung am kommenden Montag geben. Die Titel generierten in 129 Transaktionen einen Umsatz von mehr als CHF 2.7 Mio. Der Geldkurs legte zum Schluss 2.4% zu, was für die Dritte Position auf der Gewinnerauflistung reichte.

Ebenfalls grössere Volumen (CHF 1.17 Mio. in 12 Trades) gab es in WWZ. Rege gehandelt wurden auch die Inhaberaktien von Reishauer (CHF 422'400 in sechs Trades), Brauerei Schützengarten (CHF 277'350 in drei Trades) und NZZ (CHF 119'785 in acht Trades). Letztere generierten Volumen, nachdem bekannt worden war, dass CEO Veit Dengler die Mediengruppe verlässt. NZZ beendeten die Berichtswoche mit einem Plus von 1.7% und damit an vierter Stelle auf der Gewinnerseite. Zudem legten Ferien- und Sportzentrum HochYbrig um 4.6% zu, Bad Schinznach um 2.4% und Thurella um 1.5% .

Höhere Verluste gab es ohne Neuigkeiten auf der Gegenseite von Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (9.1%) und Stadtcasino Baden (6.4%). Rigi Bahnen sowie Spar- und Leihkasse Bucheggberg verloren 3.8% respektive 1.3%.

An der Nachrichtenfront berichteten die beiden zur Thurau-Gruppe gehörenden Raststätten Rheintal und Walensee über das Geschäftsjahr 2016. Während die Raststätte Rheintal den Gesamtertrag auf 10,35 von CHF 10.16 leicht steigern konnte, fiel der Jahresgewinn mit CHF 0.35 Mio nach CHF 0.36 Mio etwas tiefer aus. Die Raststätte Walensee setzte derweil weniger um (CHF 4.32 Mio. nach CHF4.38 Mio.). Der Jahresgewinn verbesserte sich um gut einen Fünftel auf CHF 0.15 Mio.

Weleda verbuchte 2016 einen um 7.5% höheren Gewinn von EUR 11.5 Mio. Der EBIT sank unter anderem aufgrund steigender Rohstoffpreise und Marktinvestitionen um 27.4% auf EUR 23.9 Mio. Der Umsatz stieg um 0.1% auf insgesamt CHF 389.8 Mio., wie bereits im Februar bekanntgegeben worden war. Im Ende April abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/17 steigerten die Klosters-Madrisa Bergbahnen den Gesamtertrag um 11% auf CHF 6.8 Mio., wobei sich der Verkehrsertrag um 6% auf CHF 2.8 Mio. verringerte. Der Reingewinn lag unter dem Vorjahr.

Schliesslich berichtete Montana Tech Components über das erste Quartal 2017. Der Gruppenumsatz stieg um 17% auf EUR 208.9 Mio. Mit CHF 14.4 Mio. blieb unter dem Strich ein mehr als doppelt so hohes Reinergebnis als noch im Vorjahr. Dem Klinik- und Hotelunternehmen Aevis Victoria droht bei der geplanten Übernahme der Privatklinik Linde durch die Tochter Swiss Medical Network ein Übernahmekampf. So unterbreitete die Klinikgruppe Hirslanden ein Kaufangebot für den Erwerb der LindeAktien in Höhe von CHF 2'900. Aevis Victoria bietet für jede Linde-Aktie CHF 2'500 in bar oder 49.73 eigene Aktien. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

Die Klosters-Madrisa Bergbahnen haben im Ende April abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/17 den Umsatz erneut gesteigert, der EBITDA fiel allerdings tiefer als erwartet aus. Derweil wird das Gastronomiegeschäft zu einem immer wichtigeren Standbein und macht mittlerweile rund die Hälfte der Erträge aus. Der Gesamtertrag stieg um 11% auf CHF 6.75 Mio., wobei der Verkehrsertrag um 6% auf CHF 2.78 Mio zurückging. Im Gastronomiegeschäft wurden die Erlöse hingegen um deutliche 30% auf CHF 3.24 Mio. gesteigert. Das neu eröffnete Selbstbedienungsrestaurant MadrisaAlp habe sich "sehr erfreulich und besser als geplant entwickelt." Auch die Betriebsübernahme von Madrisa-Mia habe sich positiv ausgewirkt. Die Personal- und übrigen Betriebskosten stiegen durch unvorhergesehene Arbeiten deutlicher als geplant. In der Folge schrumpfte das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA um 16% auf CHF 0.77 Mio. Auch der EBIT, der Reingewinn sowie der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lagen unter dem Vorjahr. Nach einer Phase hoher Investitionen liege der Fokus nun auf der betrieblichen Effizienz, um die in der Strategie 2020 definierten finanziellen Langfristziele zur Sicherung eines nachhaltigen Unternehmens erreichen ...

