Auch nach der europäischen Leitmesse im Solarsektor, der intersolar 2017 in München, bleiben die Preise über alle Herkunftsregionen und Technologien weitgehend stabil. Die befürchtete Verknappung zeigt sich vor allem bei Modulen mit höherer Leistung, sowie bei europäischen Produkten oder Produkten der ehemals europäischen Marken. Ehemalige Solarworld-Kunden verlagern ihre Einkaufsaktivitäten in Richtung vergleichbarer Module und kaufen […]Auch nach der europäischen Leitmesse im Solarsektor, der intersolar 2017 in München, bleiben die Preise über alle Herkunftsregionen und Technologien weitgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...